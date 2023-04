"Klingt bisschen esoterisch": Mark Forster nennt Grund für sein Verschwinden

Berlin - Lange Zeit war es still geworden um Mark Forster (40, "Au Revoir"). Doch nun hat sich der Sänger bei seinen Fans zurückgemeldet - mit einigen interessanten Infos im Gepäck!

War lange von der Bildfläche verschwunden: Sänger Mark Forster (40). Jetzt hat sich der Musiker auf Instagram zurückgemeldet. © Angelika Warmuth/dpa, Screenshot/Instagram/markforsterofficial (Bildmontage)

Was ist bloß mit Mark Forster los? Das dürfte sich so mancher Anhänger in den vergangenen Wochen gefragt haben. Schließlich hatte der Ehemann von Lena Meyer-Landrut (31) seit seinem letzten Instagram-Post vor sieben Wochen nichts mehr von sich hören lassen.

Doch nun signalisierte Mark bei einer Fan-Fragerunde in seiner Story: Alles okay, mir geht's gut! "Ich will/wollte das so", stellt der Wahl-Berliner gleich zu Beginn klar.

"Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt bisschen esoterisch, I know", fährt der Musiker, etwas kryptisch, fort. Es gehe ihm aber "richtig gut" und er "arbeite im Stillen", erklärt Mark.

Worum es bei diesem geheimen Projekt geht und ob es sich dabei um neue Musik handelt, ließ der 40-Jährige offen. Aber: "Freue mich sehr, euch bald alles zu zeigen", so Mark Forster.

Ein wenig müssen sich die Fans also wohl noch gedulden, bis es Neues von dem Sänger gibt. Auf die Frage, wo er sich aktuell denn befinde, verriet Mark immerhin so viel: "Sag ich nicht, aber nicht in D".