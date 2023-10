Mark Forster erfüllt sich mit Feature-Gast langgehegten Traum

Auf seiner neuen Single "Farben Leuchten Schwarz" hat Mark Forster (40, r) mit Clueso (43) zusammengearbeitet. © Christian Charisius/dpa, Frank Hammerschmidt/dpa (Bildmontage)

Auf Instagram schrieb der Ehemann von Lena Meyer-Landrut (32) vorab zu dem neuen Song: "Hab ich mir gewünscht, seit sich Pizzaschachteln bei mir stapelten und es bei mir immer staubig war."

Forster spielt hier selbstverständlich auf den Clueso-Klassiker "Pizzaschachteln" aus dessen zweitem Album "Gute Musik" von 2004 an.

Darin singt Clueso die lakonisch-melancholischen Zeilen: "Pizzaschachteln stauen sich / Jeder weiß, dass es bei mir staubig ist / Ich mein, aufzuräumen ist kein Problem / Nur ich glaub’, ich trau’ mich nich'."

Dem Erfurter gelang in dieser Zeit der Durchbruch als Sänger, zugleich emanzipierte er sich ein Stück weit von seinen Hip-Hop-Wurzeln. Mit Mark Forster kehrt er nun zu letzteren zurück.

Die unaufgeräumte Künstlerbude aus "Pizzaschachteln" weicht im Video zu "Farben Leuchten Schwarz" einem neongrünen Porsche Carrera, mit dem Mark Forster und Clueso durch die Gegend cruisen ("Ich fahr' im Tunnel, drück' aufs Gas / Zweihundert km/h Meine Farben leuchten schwarz heut Nacht").

Doch, dass die materialistische Erfolgs-Pose bei zwei so netten Weißbroten ganz ohne ironische Brechung lächerlich wäre, wissen auch Mark Forster und Clueso.

Und so sitzen die Musiker im Clip zwar zusammen in der Luxuskarre, sind dabei zugleich aber sehr nachdenklich. "Heute falsches Bein, ich muss alleine sein / Nur ein Tag oder zwei / In meiner Brust 'n Stein, im Bauch Five Guys / In meinem Kopf Rotwein", klagt Mark Forster in seiner Strophe.