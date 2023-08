Mark Forster sendet wichtige Botschaft: Fans reagieren eindeutig

Popstar Mark Forster (40) bezieht mit dem Spruch auf seinem T-Shirt Stellung zur mentalen Gesundheit und plädiert für Therapie. © Screenshot/Instagram/markforsterofficial

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Ehemann von Lena Meyer-Landrut (32, "Satellite") einen Schnappschuss, auf dem er ein T-Shirt trägt.

"Let's all go to therapy!" (übersetzt: Lasst uns alle eine Therapie machen!), ist darauf zu lesen. Mit dem Spruch bezieht der "The Voice"-Juror offen Stellung zu mentaler Gesundheit und plädiert für eine Enttabuisierung dieses wichtigen Themas.

Kein Wunder, dass die begeisterten Reaktionen auf diese Aussage nicht lange auf sich warten ließen.

"Ja, bitte einmal alle Therapie", kommentierte ein User. "Mein Sohn (9) hat ADHS und nur mit deiner Musik kommt er vollkommen zur Ruhe! (...) Danke für deine Musik", bedankte sich eine Nutzerin.

Auch der Streaming-Dienst Spotify zeigte sich begeistert und schrieb: "Junge, das sind Statements."

Bereits im Oktober 2021 hatte Forster anlässlich des internationalen Tags der seelischen Gesundheit im Gespräch mit "MDR JUMP" erklärt, dass es für ihn völlig okay sei, wenn jemand eine Therapie macht: "Also ich finde, dass das so eine Sache sein sollte wie der Zahnarzt. Wir sollten schon gerade jetzt aufeinander achtgeben. Mal öfter fragen als sonst, ob wirklich alles gut ist."