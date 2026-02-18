Selbstironie vom Feinsten: Mark Forster strickt in Leipziger Café

Leipzig - In den vergangenen Tagen wurde die deutsche Pop-Legende Mark Forster (43) in der Messestadt gesichtet. Im Internet begeisterte der 43-Jährige insbesondere mit einem Video aus dem Leipziger Café "Drei der Münze".

Sänger Mark Forster (43) stattete dem Leipziger Café "Drei der Münze" einen Besuch ab. © Bildmontage: Emily Mittmann, Instagram/dreidermuenze

"Ich hätte lieber wieder Krebs, als mit Mark Forster in einem woken Leipziger Café stricken zu müssen", hatte sich ein Nutzer äußerst spezifisch in einem Kommentar beschwert. Dass der deutsche Sänger darauf mit einem Video antwortet, wo er genau das tut, hätte der Verfasser wohl eher weniger erwartet.

Erst am Montag postete das "Drei der Münze" die selbstironische Antwort des Ex-"The Voice"-Jurors, das ihn tatsächlich beim gemütlichen Stricken in dem hippen Café in der Münzgasse 28 zeigte.

Auch wenn Forster damit wieder einmal beweist, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt, scheint die Aktion online auf unterschiedlichste Reaktionen zu treffen.

So reichten die Kommentare von "In letzter Zeit denke ich immer häufiger, dass Mark Forster eigentlich einfach nur ein chilliger Dude ist" zu "Ich würde lieber in einem woken Leipziger Café stricken müssen, als daran erinnert zu werden, dass Leute unironisch Mark Forster hören".