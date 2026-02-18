Selbstironie vom Feinsten: Mark Forster strickt in Leipziger Café
Leipzig - In den vergangenen Tagen wurde die deutsche Pop-Legende Mark Forster (43) in der Messestadt gesichtet. Im Internet begeisterte der 43-Jährige insbesondere mit einem Video aus dem Leipziger Café "Drei der Münze".
"Ich hätte lieber wieder Krebs, als mit Mark Forster in einem woken Leipziger Café stricken zu müssen", hatte sich ein Nutzer äußerst spezifisch in einem Kommentar beschwert. Dass der deutsche Sänger darauf mit einem Video antwortet, wo er genau das tut, hätte der Verfasser wohl eher weniger erwartet.
Erst am Montag postete das "Drei der Münze" die selbstironische Antwort des Ex-"The Voice"-Jurors, das ihn tatsächlich beim gemütlichen Stricken in dem hippen Café in der Münzgasse 28 zeigte.
Auch wenn Forster damit wieder einmal beweist, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt, scheint die Aktion online auf unterschiedlichste Reaktionen zu treffen.
So reichten die Kommentare von "In letzter Zeit denke ich immer häufiger, dass Mark Forster eigentlich einfach nur ein chilliger Dude ist" zu "Ich würde lieber in einem woken Leipziger Café stricken müssen, als daran erinnert zu werden, dass Leute unironisch Mark Forster hören".
Ein "Tag mit Mark"
"Hä, Mark Forster?", staunte auch Barkeeper Tom. Neben dem Strick-Video ließ sich der deutsche Star nämlich direkt noch zu einem weiteren Instagram-Reel hinreißen.
"Ach nichts, nur Chillen mit Marki Forsti in der Münze", schrieb das Café geheimnisvoll und unbeeindruckt in die Caption.
Einen Hinweis, wie es zu dem Promi-Besuch kam, könnte der Titel "Ein Tag mit Mark" geben. Denn erst vergangenen Donnerstag verriet Forster im "$HZ wir müssen reden Podcast", dass er seine Fans dazu aufgerufen hatte, sich bei ihm für einen gemeinsamen Tag zu bewerben.
"Ich hab ja so 'Tag mit Mark' ausgerufen. Die Leute konnten sich bei mir bewerben, um mit mir einen Tag zu verbringen", erzählte er Podcast-Moderatorin Kim Koch.
Neben einer Hebamme, die Mark samt Kamera-Team bei der Geburt des eigenen Kindes dabeihaben wollte, könnte sich da vielleicht auch das "Drei der Münze" beworben haben.
Werden gleich zwei Leipziger Locations bald zu Musikvideo-Kulissen?
Den Abend verbrachte Mark im Anschluss im Restaurant "Platzhirsch" nebenan.
Wie Besitzer Oliver Matte auf TAG24-Nachfrage erklärte, habe ein Mädchen ein Treffen mit dem "Au Revoir"-Sänger gewonnen, das im Platzhirsch stattfand.
"Mark war sehr gut drauf und hat zwei Runden Bingo mitgespielt", freute sich der Wirt über den hohen Besuch.
Wie Forster im Podcast erklärte, soll aus den zahlreichen Fan-Besuchen letzten Endes ein Musikvideo werden. Ob auch die Leipziger darin vorkommen, bleibt abzuwarten.
Titelfoto: Bildmontage: Emily Mittmann, Christoph Soeder/dpa, Instagram/dreidermuenze