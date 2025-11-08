Minister ist sich bei "Markus Lanz" sicher: "Werden definitiv nicht bei 26 Prozent landen"

Hamburg/Magdeburg - Die Wahl-Umfragen aus Sachsen-Anhalt sorgten zuletzt immer wieder für Aufsehen. Anlass dafür ist mit die massive AfD-Dominanz, die mit ihren derzeit 40 Prozent eine Regierungsbildung äußerst schwierig erscheinen lässt. Genau diese Herausforderung wollte Markus Lanz (56) am Dienstagabend besprechen und hatte dafür den Wirtschaftsminister des Bundeslandes zu Gast.

Am Dienstagabend traf Markus Lanz (56, l.) im ZDF auf den Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (46, CDU). © ZDF/Markus Hertrich

In der Sendung betonte Sven Schulze (46) von der CDU angesichts des eingeblendeten blauen Balkens, dass die Lage schwierig sei und man nun als allererstes das Ziel haben müsse, besser zu werden.

"Was wir in der Umfrage haben, darf am Ende natürlich nicht das Wahlergebnis sein, weil wir dann wirklich ein maximales Problem haben", so Schulze, der zugleich versprach, dass es unter ihm als Ministerpräsident keinen Minister von AfD oder Linke geben würde.

Der Moderator ergriff das Wort: "Das ist hier schon mehr als eine Momentaufnahme, das ist ein langfristiger Trend", erklärte Lanz zur Einordnung der Zahlen und fragte, ob sein Gegenüber notfalls trotzdem mit der Linkspartei sprechen würde.

Darauf der Christdemokrat: "Die Antwort werden sie heute nicht bekommen können, weil wir nicht wissen, wie das Wahlergebnis ausgeht." Dennoch ist sich der 46-Jährige in einem Punkt sicher: "Wir werden definitiv nicht bei 26 Prozent landen", sagte er und ist damit fest davon überzeugt, dass seine Partei über den aktuell erfragten Wert hinauskommt.