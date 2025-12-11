Digitalminister gesteht Markus Lanz: "Das ist ein megadickes Brett"
Hamburg - Am Mittwochabend war der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (56, CDU), zu Gast bei ZDF-Talkmaster Markus Lanz (56). Gemeinsam mit dem Journalisten Michael Bröcker (48) diskutiere man über das Mammutprojekt, die deutsche Verwaltung zu digitalisieren.
Während Albanien eine KI namens Diella kurzerhand zur "Ministerin für öffentliche Aufträge" ernannt hat, dominiere in vielen deutschen Behörden noch das Faxgerät.
"Das können wir doch so nicht weitermachen", kritisierte Gastgeber Lanz. "Wie wollen Sie das in den Griff bekommen, Herr Wildberger? Dass Bayern eine andere Software bestellt als Nordrhein-Westfalen beispielsweise?"
"Wir machen Dinge jetzt anders und wir machen nicht so weiter", antwortete der Bundesminister. "Das ist ein megadickes Brett. [...] Wir müssen weniger reden und mehr machen."
Da Wildberger bei seinen Ausführungen jedoch eher vage blieb, fragte der ZDF-Talkmaster an dieser Stelle nach konkreten Maßnahmen: "Wann versprechen Sie uns den digitalen Führerschein, den digitalen Personalausweis? All diese Dinge, die man in anderen Ländern längst auf dem Telefon hat?"
Digitale Brieftasche soll 2027 verfügbar sein
Der digitale Fahrzeugschein etwa sei bereits seit einem Monat Realität, antwortete Wildberger.
In der sogenannten digitalen Brieftasche, die laut Plan des CDU-geführten Ministeriums im Januar 2027 für die Bundesbürger verfügbar sein soll, werden dann der Personalausweis, der Führerschein sowie Versicherungskarten auf dem Smartphone mitgeführt werden können.
"Jedes Quartal kommen neue Dokumente dazu", versprach der Digitalminister. "Viele Dinge des täglichen Lebens, die das Leben einfacher machen, sind in der Entwicklung."
Der Journalist Michael Bröcker gab sich damit jedoch nicht zufrieden und forderte neben einem höheren Tempo bei der Digitalisierung auch einen schnellen Abbau der überbordenden Bürokratie in Deutschland: "Sie werden nicht umhinkommen, ganze bürokratische Ebenen und Instanzen inklusive der Beamten abzuschaffen. [...] Deshalb wird Herr Wildberger, so optimistisch und freundlich er auch ist, irgendwann radikaler werden müssen!"
Die komplette Folge "Markus Lanz" seht Ihr jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: PR/ZDF/Markus Hetrich