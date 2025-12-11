Digitalminister gesteht Markus Lanz: "Das ist ein megadickes Brett"

Hamburg - Am Mittwochabend war der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (56, CDU ), zu Gast bei ZDF-Talkmaster Markus Lanz (56). Gemeinsam mit dem Journalisten Michael Bröcker (48) diskutiere man über das Mammutprojekt, die deutsche Verwaltung zu digitalisieren.

Will die deutsche Verwaltung entschlacken und fit für das KI-Zeitalter machen: der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (56, CDU). © PR/ZDF/Markus Hetrich

Während Albanien eine KI namens Diella kurzerhand zur "Ministerin für öffentliche Aufträge" ernannt hat, dominiere in vielen deutschen Behörden noch das Faxgerät.

"Das können wir doch so nicht weitermachen", kritisierte Gastgeber Lanz. "Wie wollen Sie das in den Griff bekommen, Herr Wildberger? Dass Bayern eine andere Software bestellt als Nordrhein-Westfalen beispielsweise?"

"Wir machen Dinge jetzt anders und wir machen nicht so weiter", antwortete der Bundesminister. "Das ist ein megadickes Brett. [...] Wir müssen weniger reden und mehr machen."

Da Wildberger bei seinen Ausführungen jedoch eher vage blieb, fragte der ZDF-Talkmaster an dieser Stelle nach konkreten Maßnahmen: "Wann versprechen Sie uns den digitalen Führerschein, den digitalen Personalausweis? All diese Dinge, die man in anderen Ländern längst auf dem Telefon hat?"