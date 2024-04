Als Gast über Ausländer-Kriminalität spricht, muss Lanz eingreifen: "Massives Störgefühl!"

Hamburg/Köln - Die kürzlich veröffentlichte Kriminalstatistik für Deutschland war ein großes Warnsignal. Im vergangenen Jahr hat die Polizei so viele Straftaten registriert wie seit 2016 nicht mehr. Einen besonders starken Anstieg gab es mit 17,8 Prozent bei nicht deutschen Tatverdächtigen. Markus Lanz (55) nahm diese Entwicklung zum Anlass, um in seiner Sendung vom Mittwochabend über die Ausländer-Kriminalität zu sprechen.

Wissenschaftlerin Nicole Bögelein ordnete am Mittwochabend im ZDF die kürzlich erschiene Kriminalstatistik ein. © ZDF/Cornelia Lehmann

Als Gast war dafür Kriminologin Nicole Bögelein geladen, die an der Universität zu Köln lehrt. Sie schilderte zu Beginn ihre Sichtweise auf die Thematik: "Wir sind aktuell in einem gesellschaftlichen Diskurs, der doch in weiten Teilen sehr rechtsaußen stattfindet, in dem Migration ohnehin schon sehr problematisiert wird [...]."

In einem solchen Kontext werde genau die Zahl aus der Statistik herausgegriffen, die besagt, dass Nichtdeutsche häufiger in Erscheinung treten. So entstehe der Eindruck, dass Ausländer möglicherweise gefährlicher und krimineller sind.

"Das heißt, wenn ich [...] jemanden als ausländisch lese, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Anzeige doppelt so hoch wie bei jemandem, den man als deutsch liest", so Bögelein. Dies würden auch Studien beweisen.

Lanz erwidert: "Nein. Ernsthaft? Ich teile Menschen nicht in die Frage ein, wie sie aussehen, woher sie kommen. Für mich ist die entscheidende Frage, ob der kriminell ist oder nicht. Punkt. Ende der Durchsage."