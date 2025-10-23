Als Julia Klöckner erzählt, wie sie auf Bedrohungen reagiert, muss Markus Lanz dazwischengehen

Hamburg - Einzelgespräch im ZDF! Am Mittwochabend nahm Markus Lanz (56) die Bundestagspräsidentin ins Kreuzverhör. Dabei berichtete Julia Klöckner (52, CDU) ganz offen von ihrem Umgang mit verbalen Angriffen aus der Bevölkerung.

Wie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52, CDU) zum Teil auf Bedrohungen reagiert, hätte Markus Lanz (56) nicht erwartet. © ZDF/Cornelia Lehmann

Auf die Frage des Moderators, ob sie Bedrohungen ausgesetzt sei, erklärte die Politikerin: "Ja, das gehört sicherlich zur Job-Beschreibung mittlerweile dazu."

Lanz hakte nach: "Echte Bedrohungen? Auch Morddrohungen? Das ganze Spektrum?" - Darauf Klöckner: "Sowas gibt es und deshalb passen auch Menschen auf mich auf."

Die Christdemokratin erklärte, dass sich die Absender in einer Internetblase befinden würden, die sich hochschaukle. "Ich mache das ab und zu auf längeren Autofahrten, dann rufe ich Leute an. Manchmal findet man ja auch die Nummer heraus ..."

Lanz musste dazwischengehen: "Sie rufen Leute an?", wiederholte er verblüfft, woraufhin Klöckner bestätigte: "Ich rufe Leute an, wenn ich richtig gut drauf bin, ein bisschen Zeit habe und so in Stimmung bin. [...]"