Als Bundesministerin Kanzler Merz verteidigt, platzt Markus Lanz der Kragen

Hamburg - Am Dienstagabend diskutieren die Gäste bei Markus Lanz (56) über die kürzlich aktualisierte Sicherheitsstrategie der US-Regierung . Darin hatte die Trump-Administration dem europäischen Kontinent eine düstere Zukunft prophezeit und dessen baldigen wirtschaftlichen und zivilisatorischen Niedergang beschworen.

Die Bundesbildungsministerin Karin Prien (60, CDU) verteidigte die Äußerungen des Bundeskanzlers. © PR/ZDF/Cornelia Lehmann

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hatte sich am Dienstag zu der Neuausrichtung der US-Sicherheitsstrategie geäußert. So habe er den Amerikanern gesagt: "Wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner."

Die Bundesbildungsministerin Karin Prien (60, CDU) lobte diese "gelassene" Reaktion des Kanzlers: "Er springt da nicht über jedes Stöckchen."

Trump habe seinerseits eine Besessenheit gegen supranationale Zusammenschlüsse, wie etwa die EU, so Prien weiter: "Die hasst er ja irgendwie, das ist ja auch ein bisschen irrational."

Gastgeber Lanz hatte bereits zuvor den Kopf geschüttelt, wurde bei diesem Erklärungsversuch nun sichtlich unruhig und grätschte dazwischen: "Frau Prien, was versuchen Sie da zu erklären? Das ist doch nicht Ihr Ernst?" Wie bereits besprochen versuche Trump eindeutig, Europa zu spalten. Das Statement des Kanzlers lasse dabei den Schluss zu, dass er diesem Ziel schon einen Schritt näher gekommen sei, so der ZDF-Talkmaster.