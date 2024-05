09.05.2024 17:47 583 Als SPD-Mann über Islamisten spricht, muss Lanz unterbrechen: "Hat nicht funktioniert!"

"Muslim Interaktiv" will am Samstag erneut in Hamburg demonstrieren. Markus Lanz thematisierte die Versammlung in seiner Sendung.

Von Maximilian Schiffhorst

Titelfoto: ZDF/Cornelia Lehmann