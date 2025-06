"Unvorstellbar": Was Markus Lanz über russischen Bauarbeiter erzählt, ist erschütternd

Markus Lanz (56) griff während der Sendung ein bewegendes Schicksal auf. © ZDF/Markus Hertrich

Als es im weiteren Verlauf der Sendung um die russischen Verluste und damit auch um Rekrutierungen für Putins Armee ging, wollte der Moderator selbst von seinen Erfahrungen berichten.

"Ich hatte die Gelegenheit, mit russischen Kriegsgefangenen in der Ukraine zu sprechen. Manche gehen da hin, weil sie im Knast sitzen - haben jemanden umgebracht - und wissen, wenn ich sechs Monate an der Front überstehe, dann bin ich ein freier Mann", erzählte Lanz über deren Denkweise.

Weiter sagte er: "Das andere Modell ist, dass du ein einfacher Bauarbeiter bist und sagst, dass du im Donbas gutes Geld verdienen kannst, kommst dort an und dann nehmen sie dir die Pässe weg und erzählen dir, dass du noch kurz eine Spezialoperation durchziehen musst."

Genau dieses Schicksal hätte einen Mann aus der russischen Republik Burjatien ereilt, der sich plötzlich völlig unwissend über die wirkliche Situation im Krieg an der Front befunden hätte. "Er war seelisch so verletzt und so kaputt, dass ich sagen würde, da ist ein normales Leben nie wieder möglich. Er sagte selber, er fühle sich wie ein Zombie, sei kein normaler Mensch mehr - unvorstellbar", so die erschütternden Worte von Lanz.