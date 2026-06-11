"Bin richtig zusammengezuckt": Dieser Satz von Kanzler Merz lässt Markus Lanz zweifeln

Hamburg/Berlin - Es war scharfe Kritik, die Friedrich Merz (70, CDU) während der vergangenen Unions-Fraktionssitzung an den Sozialdemokraten geübt hat. Der Kanzler warf dem Koalitionspartner vor, das Infrastrukturzukunftsgesetz zur Beschleunigung großer Bauvorhaben zu blockieren. Dabei fiel eine Äußerung, die Markus Lanz (57) in seiner Sendung vom Mittwochabend unbedingt thematisieren musste.

Mit Linken-Chefin Ines Schwerdtner (36) besprach Markus Lanz (57) am Mittwochabend eine Äußerung des Bundeskanzlers. © ZDF/Markus Hertrich

"Ich bin gestern richtig zusammengezuckt. Da wurde ein Satz des Kanzlers öffentlich, dass er die Geduld mit der SPD verloren habe. [...] Ich frage mal Frau Schwerdtner: Ist das klug, sich so einzulassen, wenn man gerade versucht, den ganzen Laden zusammenzubringen?", waren Zweifel beim Moderator herauszuhören.

Darauf erklärte die anwesende Linken-Chefin: "Ich habe auch die Geduld verloren und ich glaube auch viele Millionen Bürgerinnen in diesem Land. [...] Aber ich finde, die Bundesregierung hat eben die Verantwortung, sich zusammenzureißen. Die hätten schon lange etwas tun müssen. [...]"

Die Politikerin erinnerte daran, dass der Tankrabatt zum Monatsende ausläuft. "Es gibt keinen Ersatz dafür. Die Entlastungsprämie ist im Bundesrat krachend gescheitert. [...]" Lanz hakte nach: "Sie würden den Tankrabatt weitermachen?"

Ines Schwerdtner betonte, dass die enormen, krisenbedingten Übergewinne der Mineralölkonzerne abgeschöpft werden und den Verbrauchern zugutekommen müssten. "Das grenzt doch wirklich an Verantwortungslosigkeit, dass man das nicht macht", beklagte die 36-Jährige.