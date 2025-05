Markus Lanz ist entsetzt, was Linke ihm vorwirft: "Bitte, was?"

Hamburg - Die CDU/CSU-Minister der kommenden Regierung stehen fest, Anfang der Woche hat der Parteivorsitzende Friedrich Merz (69) konkrete Namen bekannt gegeben. Über die Posten-Verteilung wollte Markus Lanz (56) am Dienstagabend in seiner Sendung sprechen. Dafür hatte er die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek (37) zu Gast.

Am Dienstagabend kochte die Stimmung zwischen Markus Lanz (56) und Heidi Reichinnek (37, Linke) hoch. © ZDF/Markus Hertrich

Sie kritisierte in der Talkshow gleich mehrere Personalien, unter anderem den Medienunternehmer und neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60), dessen Einberufung "schockierend" sei.

"Was hat der denn mit Kultur zu tun?", fragte Reichinnek, woraufhin Lanz erwiderte: "Das ist ein kluger Mann, der kluge Feuilleton-Stücke in der FAZ geschrieben hat."

Sofort ging die Abgeordnete dazwischen: "Müssen Sie das jetzt sagen?", stellte sie vorwurfsvoll in den Raum und sorgte damit beim ZDF-Moderator für blankes Entsetzen: "Bitte, was?", richtete sich Lanz mit ernstem Blick an die Politikerin. "Ich frag ja nur!", verteidigte sich diese.

Lanz legte verärgert nach: "Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich das sagen muss? Das ist doch nicht Ihr Ernst jetzt hier? Würden Sie es bestreiten, dass er [Weimer, Anm. d. Red.] ein schlauer Mensch ist?"

Darauf Reichinnek: "Ich würde zumindest bestreiten, dass er der Richtige für den Job ist."