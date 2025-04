Markus Lanz mit knallharter Frage an SPD-Politiker: "Würden Sie zur Waffe greifen?"

Hamburg/Berlin - Die Verhandlungsführer von Union und SPD haben sich geeinigt, der Koalitionsvertrag steht und konnte am Mittwochnachmittag vorgestellt werden. Nur wenige Stunden später wollte Markus Lanz (56) in seiner Sendung über die Ergebnisse sprechen. Im Fokus stand unter anderem der Wehrdienst in Deutschland.