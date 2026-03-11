CDU-Mann attackiert Partei-Chefin bei Lanz: "Das grüne Gift tut dem Klima nicht gut"

Hamburg - Auch nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg sorgen die Äußerungen von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel über den Besuch einer Realschule weiter für erhitzte Gemüter. Am Dienstagabend gerieten die Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brantner (46), und der amtierende Innenminister im Ländle, Thomas Strobl (CDU, 65), bei " Markus Lanz " ordentlich aneinander.

Thomas Strobl (65, CDU), Innenminister von Baden-Württemberg, konnte nicht persönlich nach Hamburg kommen und wurde live ins Studio geschaltet. © ZDF/Cornelia Lehmann

Auf die Frage von ZDF-Gastgeber Lanz, wie die CDU es fertiggebracht hatte, die Wahl trotz eines zunächst deutlichen Umfrage-Vorsprungs am Ende doch noch "zu vergeigen", beglückwünschte CDU-Politiker Strobl zunächst die Grünen, um ihnen dann jedoch harte Vorwürfe zu machen.

So sei das politische Klima in Baden-Württemberg in den letzten Wochen aus den Reihen der Grünen vergiftet worden: "Leider hört es ja nicht auf", so Strobl. "Es wird von Teilen der Grünen, die offensichtlich nicht begriffen haben, dass der Wahlkampf zu Ende ist, weiter dieses grüne Gift versprüht."

Während Franziska Brantner an dieser Stelle deutlich irritiert in die Kamera schaute, hakte Lanz noch einmal nach: "Was meinen Sie mit grünem Gift?"

Strobl antwortete: "Es gab von einer Grünen-Bundestagsabgeordneten eine Kampagne gegen den Spitzenkandidaten der CDU, Manuel Hagel. Er wurde im Netz in die Nähe eines Pädophilen, eines Kinderschänders gebracht - das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. [...] Das grüne Gift tut dem Klima nicht gut. [...] Man hat in Kauf genommen, dass vom Schwaben-Epstein geschrieben wurde."