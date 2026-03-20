"Das ist ja irre!" Was Boris Palmer bei Grünen-Party erlebt hat, kann Markus Lanz kaum glauben

Hamburg - Das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg beschäftigt Markus Lanz (56) noch immer. Mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (53) wollte er am Donnerstagabend den Sieg der Grünen besprechen. Dabei schilderte der Politiker ein unschönes Erlebnis.

Der Ex-Grüne Boris Palmer (53, r.) berichtete im Gespräch mit Markus Lanz (56) von einem fragwürdigen Vorfall während der Wahlparty seiner einstigen Partei. © ZDF/Cornelia Lehmann

So habe man ihm die Teilnahme an der Wahlparty streitig machen wollen, erzählte Palmer zu Beginn der Sendung. "Was ist da passiert?", wollte der Moderator direkt wissen.

Darauf der OB: "Özdemir hatte mich eingeladen, bin hingegangen zur Wahlparty und werde am Eingang von zwei jungen Leuten - Grüne Jugend denke ich - abgefangen."

Lanz hakte nach: "Abgefangen heißt was?", drängte er auf weitere Details, woraufhin Palmer ergänzte: "Die haben sich vor mir hingestellt - so, dass ich nicht weiter konnte - und gesagt, wir möchten, dass du gehst, du störst hier diese Party und schadest Cem, wenn du da bist. Dann habe ich gesagt, dass er mich eingeladen hat."

Der Gastgeber konnte es kaum glauben: "Das ist ja irre!", musste er lachend feststellen. "Es schadet der Party, aber dem Wahlkampf nicht, wenn Sie dabei sind?", schob Lanz im Hinblick auf die Tatsache, dass Palmer seine frühere Partei im Wahlkampf unterstützen durfte, verwundert hinterher. Auch sein Gegenüber konnte das Verhalten nicht nachvollziehen.