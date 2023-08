Diesen Job hätte TV-Moderator Markus Lanz fast mit seinem Leben bezahlt

Moderator Markus Lanz (54) wurde in seinen Anfangsjahren bei einem Job in Australien von einer Giftschlange gebissen. © Paul Zinken/dpa

Wie der 54-Jährige im Podcast "Lanz & Precht", den er gemeinsam mit Autor Richard David Precht (58) produziert, verriet, ging er in jungen Jahren ein hohes Risiko ein.

Seine Abenteuerlust trieb ihn nicht nur in die Polargebiete, sondern auch nach Australien. Dort wurde er "nicht weit von Tasmanien", wie Lanz sagte, von einer Giftschlange gebissen. Laut dem Moderator soll es sich dabei um eine Brown Tree Snake (zu deutsch: Braune Nachtbaumnatter) gehandelt haben. Diese sei "sehr giftig", so Lanz.

Für einen Dreh war er damals mit einem jungen Mann unterwegs gewesen, der in der Gegend solche Schlangen fing, um das Gift aus den Tieren zu holen.

Lanz hatte dabei nur eine Aufgabe: Er sollte mit seiner Hand, die in einen Sack gehüllt war, die Schlange am Nacken packen. "Ich fasse da hin, todesmutig, und ich hatte richtig Manschetten. Weil ich solche Manschetten hatte, war ich nicht weit genug oben am Kopf", erinnerte er sich. So habe er der Schlange "die Chance gegeben, sich im Beutel umzudrehen".

Und so wurde er von dem Reptil gebissen. Er habe laut seinen Erinnerungen plötzlich einen sich immer weiter ausbreitenden Schmerz im Finger gespürt, wie von einer Rasierklinge.