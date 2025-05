Markus Lanz treibt Linke nach Schock-Tat in die Enge: "Was passiert mit dem?"

Hamburg/Berlin - Im ZDF erzählte ein ehemaliger Grenzschützer am Dienstagabend von einer schockierenden Tat. Moderator Markus Lanz (56) wollte daraufhin von der geladenen Ex-Linken-Chefin Janine Wissler (43) die politischen Konsequenzen hören. Es kam zum verbalen Schlagabtausch.

Ex-Grenzschützer Jan Solwyn (35) äußerte sich im ZDF zur Abschiebe-Problematik bei der deutschen Asylpolitik. © ZDF/Markus Hertrich

Als es in der Sendung um das Thema "Abschiebungen" ging, brachte der einst international agierende Bundespolizist Jan Solwyn (35) ein schreckliches Beispiel aus seinem damaligen Arbeitsleben vor.

"Ich erinnere mich an einen Fall, das war kurz nach der Ausbildung. Da haben wir einen algerischen Staatsbürger festgestellt, der seit zehn Jahren unerlaubt mit einer Duldung in Deutschland lebte und ein 14- oder 15-jähriges Mädchen vergewaltigt hatte", berichtet der Talkshow-Gast.

Der Täter habe vier oder fünf Jahre abgesessen und sei anschließend in die Personenkontrolle geraten. "Mein Kollege hatte genau diesen Mann vor fünf Jahren verhaftet", erinnerte sich Solwyn. "Und der war immer noch in Deutschland." Als Intensivstraftäter hätte er sein Geld mit dem Handeln von Drogen verdient.

"Warum - und das erklären Sie bitte den Eltern des Kindes - sollte dieser Mensch noch in Deutschland sein?", fragte der 35-Jährige gerichtet an Wissler, die darauf erwiderte: "Soll er dann in Algerien vergewaltigen? Das kann doch nicht ernsthaft Ihre Position sein."

Solwyn kontert: "Meine Position ist, dass dieser Mensch in Deutschland nichts zu suchen hat."