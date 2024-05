Als Gast über Rassismus spricht, muss Markus Lanz eingreifen: "Das sind keine Nazis!"

Hamburg - "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" - mit dieser rechtsextremen Parole sorgten angetrunkene Urlauber auf Sylt für einen Eklat . Ganz Deutschland diskutierte anschließend über die gefilmten Szenen. Auch Markus Lanz (55) befasste sich am Dienstagabend mit dem Vorfall. In seiner Gesprächsrunde stand das Thema Rassismus im Mittelpunkt. Dafür war unter anderem Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi (40) zu Gast.

Markus Lanz (55) diskutierte am Dienstagabend im ZDF über Rassismus in Deutschland. © ZDF/Markus Hertrich

Mit einem Statement der 40-Jährigen leitete Lanz die Sendung ein. So hätte Sahebi gesagt, dass die Männer nur ehrlich gewesen seien. "Wie ist das gemeint?", wollte der ZDF-Moderator daraufhin wissen.

"Diese Leute sind echt leicht blöd zu finden, weil sie reich und abgehoben sind. [...] Irgendwie sind sich alle einig, wie schrecklich das ist. Aber sich zu überlegen, warum es so was gibt, wo das herkommt und was man vielleicht selbst damit zu tun hat, das wurde überhaupt nicht getan [...]", meint die Autorin.

Lanz hakte nach: "Welchen Vorwurf formulieren Sie da gerade?"

Sahebi kam auf einen Vorschlag der CDU/CSU zu sprechen: "So soll Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, wenn sie bestimmte Straftaten begehen, die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden. [...] Das bedeutet, dass bestimmte Menschen mit bestimmter Herkunft nie echt deutsch sind. Sie sind immer deutsch auf Bewährung."