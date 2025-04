Als CDU-Mann konkret wird, ist Markus Lanz entsetzt: "Herr Amthor, bitte!"

Am Dienstagabend diskutierte Markus Lanz (56, l.) unter anderem mit Philipp Amthor (32, CDU, r.). © ZDF/Cornelia Lehmann

Von dem Politiker wollte der ZDF-Moderator wissen: "Kommen Sie denn weiter beim Thema Bürokratie-Abbau? Wo sparen Sie denn jetzt konkret? Was verabreden Sie da gerade?"

Darauf sagte der 32-Jährige: "Das wird jetzt durch die Chefverhandler geklärt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch beim Personal der Bundesverwaltung nicht einen weiteren Aufwuchs bringen, sondern auch dort zehn Prozent, besser 15 Prozent bis zum Ende der Wahlperiode einsparen."

Innerhalb der letzten zehn Jahre sei die Mitarbeiterzahl in den 16 Ministerien von 17.500 auf über 30.000 angestiegen, erklärte Amthor, woraufhin Lanz direkt nachhakte: "Wie viele entlassen Sie von den?"

Dazu der Bundestagsabgeordnete: "Entlassungen braucht es in den Zeiten des demografischen Wandels gar nicht. Die Stellen fallen so weg, dass wir sie dann einfach nicht nachbesetzen." Dies würde Einsparungen in Milliardenhöhe bis zum Ende der Wahlperiode bedeuten, so Amthor unter Verweis auf eine Rechnung des Bundesfinanzministeriums.