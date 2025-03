Journalist entsetzt bei "Markus Lanz" wegen AfD-Rede: "Läuft einem kalt den Rücken runter"

Zu hören waren heftige Vorwürfe gegen die anderen Fraktionen: "Tricksen, Täuschen, Lügen, Betrügen - alles gegen die Bürger draußen, gegen die Opposition hier in diesem Hause", behauptete Brandner und schoss in Richtung Union: "Sie sind umgekippt in letzter Minute und haben kapituliert vor den rot-grünen Schrumpfgermanen."

Markus Lanz (56) sieht ein Märtyrer-Problem. © ZDF/Markus Hertrich

Lanz stellte im weiteren Verlauf der Sendung die Frage in den Raum, ob man nicht der AfD als zweitgrößte Fraktion im Bundestag auch den Anspruch auf einen Vizepräsidenten einräumen sollte, um als Demokraten Größe zu beweisen.

Sonst mache man wieder das Geschäft der AfD. "Man macht sie zu Märtyrern!", beschreibt der Moderator die Problematik. "Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?", wollte Lanz von Brantner wissen.

Darauf erklärte die Grünen-Vorsitzende: "Die AfD-Fraktion hat das Recht, jemanden vorzuschlagen wie jede andere Fraktion auch. Jeder Kandidat muss am Ende gewählt werden. [...] Und die AfD-Kandidaten haben es nicht geschafft, Mehrheiten auf sich zu versammeln. Es gibt kein Recht darauf, gewählt zu werden."

Lanz erwidert: "Das verstehe ich, aber es ist mehr als nur ein normaler parlamentarischer Vorgang."

Brantner reagiert: "Ich weiß, aber der Vizepräsident hat in dem Moment, in dem er vorne sitzt, auch die Macht über die Bundestagspolizei und sie müssen der Person, die sie dort wählen, so viel zutrauen, dass diese Person in einer Situation die Bundestagspolizei nie gegen Demokraten einsetzen lassen wird."

Die Frage "Traue ich diesem AfDler?" sei sehr berechtigt, betont die Abgeordnete.