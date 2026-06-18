18.06.2026 13:50 "Stopp!": Was Journalistin behauptet, empört Markus Lanz

Am Dienstagabend sprach Markus Lanz mit seinen Gästen über den radikalen Islamismus. Dabei bekam der Moderator einen Vorwurf zu hören.

Von Maximilian Schiffhorst

Hamburg - Es war eine Sendung mit viel Konfliktpotenzial: Am Dienstagabend sprach Markus Lanz (57) im ZDF mit seinen Gästen über den radikalen Islamismus. Dabei musste sich der Moderator einen Vorwurf anhören, den er keinesfalls unkommentiert lassen konnte.

In seiner Sendung vom Dienstagabend geriet Markus Lanz (57) mit der muslimischen Publizistin Khola Hübsch (45) aneinander. © ZDF/Markus Hertrich (2) So hatte die geladene muslimische Journalistin Khola Hübsch (45) den Beginn der Diskussion als "hochproblematisch" bezeichnet: "Da ist am Anfang die Zahl gefallen, dass eine Million Muslime islamistisch seien oder islamistische Tendenzen hätten", behauptete sie. Sofort musste Lanz das Wort ergreifen: "Nein, Nein, Nein, Stopp!", entgegnete er, woraufhin die Publizistin fragte: "Wie ging die Zahl genau? Eine Million? Es war Ihre Anmoderation." Erneut musste der Gastgeber deutlich widersprechen: "Der exakte Satz lautete, dass sie anfällig für Radikalisierung sind. Sorry. Das ist etwas anderes als dass sie islamistisch sind. Wir müssen hier sauber sein", zeigte sich Lanz empört. Markus Lanz "Hören Sie sich selber zu?": Was Politiker antwortet, verärgert Markus Lanz Hübsch versuchte daraufhin, von ihrem Patzer wegzukommen und wieder auf die Zahlen-Ebene zurückzukehren. Sie verwies dabei auf eine neue Veröffentlichung des Bundeskriminalamts zur politisch motivierten Kriminalität: "Da ist die Hälfte rechtsradikal motiviert und nur etwa zwei Prozent religiös motivierte Gewalt und Straftaten."

Bloggerin Khola Hübsch über muslimische Haltung zur Homosexualität: "Nicht gottgefällig"