Was Bürgermeister der AfD angedroht hat, bringt Markus Lanz zum Lachen: "Ist nicht schlecht!"

Hamburg - Endspurt für Markus Lanz (57): In seiner letzten Sendung vor der Sommerpause sprach der Moderator am Donnerstagabend über den Höhenflug der AfD und Möglichkeiten des Umgangs mit der Partei. Dafür hatte er unter anderem Luca Piwodda (27), den Bürgermeister von Gartz (Oder), zu Gast.

Am Donnerstagabend tauschte sich Markus Lanz (57, l.) mit dem Gartzer Bürgermeister Luca Piwodda (27) aus. © ZDF/Cornelia Lehmann (2)

Der junge Mann ist Mitbegründer der Freiparlamentarischen Allianz (FPA) und seit zwei Jahren das Oberhaupt der brandenburgischen Landstadt. Dabei muss er im Politikbetrieb auch mit AfD-Leuten zusammenarbeiten.

"Wie machen Sie es, wenn die sagen, wir streichen einfach bestimmte Subventionen oder Hilfen, beispielsweise für Inklusion oder Ähnliches. Was machen Sie dann?", wollte Lanz von dem 27-Jährigen wissen.

Darauf sagte Piwodda, dass er als Mitglied des uckermärkischen Kreistags erlebt habe, wie sich die AfD im Rahmen der Haushaltsdiskussionen für die Kürzung von freiwilligen Leistungen ausgesprochen habe, was bedeutet hätte, dass gewisse Förderungen etwa für Sportvereine wegbrechen. "Dann muss man auch zu diesen Vereinen gehen und denen das erklären, warum das jetzt so kommt und wer das so will."

Der Moderator hakte nach: "Haben Sie denen [der AfD, Anm. d. Red.] das so angedroht?", fragte er neugierig, woraufhin Piwodda bestätigte: "So habe ich das im Kulturausschuss gesagt." Sofort musste Lanz lachen: "Das ist nicht schlecht!", lobte er anerkennend.