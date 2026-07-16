"Plötzlich Teil von Kriegsverbrechen?": Markus Lanz beschäftigen deutsche Waffenlieferungen

Hamburg - Das Völkerrecht war am Mittwochabend das zentrale Thema von Markus Lanz (57). In seiner Sendung wollte er die Bedeutung der überstaatlichen Rechtsordnung in Zeiten der Kriege näher betrachten. Dabei blickte der Moderator auch auf die deutschen Waffenlieferungen.

Am Mittwochabend kam Markus Lanz (57) mit Völkerrechtlerin Heike Krieger (58) ins Gespräch. © ZDF/Cornelia Lehmann

So wollte Lanz von der renommierten Völkerrechtlerin Heike Krieger (58) wissen, inwieweit es Beamte im Verteidigungsministerium tangieren würde, wenn sie eine Waffenlieferung freizeichnen müssten und nicht hundertprozentig ausschließen könnten, dann "plötzlich Teil von Kriegsverbrechen" zu sein.

Dazu die Expertin: "Diese Frage kann sich insbesondere dann stellen, wenn Kriegswaffen nach Israel geliefert und eingesetzt werden. Also ein bestimmtes Risiko, gegen verschiedene völkerrechtliche Verpflichtungen zu verstoßen [...], besteht."

Nicht umsonst habe die Bundesregierung die Rüstungsexporte im Sommer 2025 bis zum Waffenstillstandsabkommen eingestellt beziehungsweise erheblich runtergefahren.

Krieger betont: "Es ist schon eine Sorgfaltspflicht an der Regierung, darauf zu achten, dass man sich eben nicht an schwersten Kriegsverbrechen beteiligt. Im Einzelnen muss man juristisch genau hinschauen, um welche Art von Waffen es sich handelt, wie diese eingesetzt werden und ob eben so eine Beziehung hergestellt werden kann."