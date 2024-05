Nach Trennung von Markus Lanz: So geht es Ex-Frau Angela heute

Angela Lanz (42) und ZDF-Moderator Markus Lanz (55) trennten sich im vergangenen Jahr nach zwölf Jahren Ehe. © picture alliance / dpa

Im Interview mit Gala verriet die 42-Jährige nun, was ihr größter Wunsch ist. "Ich möchte und muss absehbar wieder auf eigenen Beinen stehen", sagte sie. Nach mehr als zehn Jahren will sie zurück in den Berufsalltag.

"Mit über 40 und zwei Kindern ist der Wiedereinstieg nicht so leicht. Trotzdem bleibe ich positiv, dass ich das schaffen werde, genauso wie viele andere Frauen auch. Ich möchte und muss absehbar wieder auf eigenen Beinen stehen", erklärte Angela Lanz, die schon "immer wahnsinnig gerne gearbeitet" habe und etwas für ihren Kopf brauche.

Etwas, was sie ebenfalls in ihrem Leben braucht, ist der Sport. Vor allem in schwierigen Lebenslagen, wie sie verriet: "Wenn ich nicht glücklich bin, schnappe ich mir meine Laufschuhe. Dann geht es mir besser", sagte sie. So habe sie sich schon des Öfteren aus einem "negativen Gedankenkarussell" befreien können.

Mit ihrem Ex-Mann Markus Lanz hat Angela zwei gemeinsame Kinder, die beiden Mädchen kamen 2014 und 2018 auf die Welt. Sobald diese aus dem Haus sind, widmet sich die 42-Jährige dem Sport. Die Leidenschaft für Fitness haben sie und auch ihr Bruder von ihrem Vater mit in die Wiege gelegt bekommen.

Selbst mit 75 Jahren sei dieser immer noch topfit und stemme, so Lanz, "noch 100 Kilo".