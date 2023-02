Markus Lanz und seine Angela: Ehe-Aus nach 12 Jahren!

Markus Lanz (53) und seine Ehefrau Angela (40) sollen sich getrennt haben. © dpa/Henning Kaiser

Anders als bei anderen Trennungen, scheint jedoch kein Rosenkrieg zu drohen. Wie die Bild berichtete, handelt es sich stattdessen um ein "Ehe-Aus in Freundschaft".

Aktuell sollen Markus und Angela Lanz demnach sogar trotz der bevorstehenden Scheidung noch unter ein und demselben Dach wohnen und sich gemeinsam um ihre beiden Töchter kümmern.

Weder der TV-Moderator und Journalist, noch seine Frau wollten sich zunächst zu ihrem Ehe-Aus äußern.

Die Familie Lanz lebt aktuell noch in Pöseldorf in Hamburg-Rotherbaum. Ganz in der Nähe ihres jetzigen Hauses baut Lanz seit einiger Zeit eine riesige Villa. Der Umzug sei laut Freunden eigentlich fürs Frühjahr geplant gewesen.

Der 53-Jährige hatte die als Angela Gessmann geborenen Betriebswirtin 2008 bei einem Italiener in Köln kennengelernt. Zwei Jahre zuvor hatten der Deutsch-Italiener und Moderatorin Birgit Schrowange (64) ihre Trennung bekannt gegeben.