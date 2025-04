Markus Lanz bricht in schallendes Gelächter aus: "Jetzt haben es alle gesehen!"

Hamburg/Berlin - Amüsierter Moderator im ZDF! Am Mittwochabend brach Markus Lanz (56) direkt zu Beginn der Sendung in schallendes Gelächter aus. Grund dafür war das Auftreten seines geladenen Gastes Jens Spahn (44, CDU).

Am Mittwochabend diskutierte Markus Lanz (56, l.) mit Bärbel Bas (56, SPD) und Jens Spahn (44, CDU). © ZDF/Markus Hertrich

Der Politiker saß gemeinsam mit der Ex-Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (56, SPD) in kleiner Runde im Hamburger Studio zusammen. Beide bekamen zunächst lockere Einstiegsfragen von Lanz gestellt.

"Mögen Sie sich persönlich?", wollte der ZDF-Moderator zum Start wissen. "Wir kennen uns ja schon lange. Wir haben lange zusammen Gesundheitspolitik gemacht. Und mögen … das werden wir heute mal abwarten", witzelt Bas.

Darauf reagierend sagte Spahn: "Wir schätzen uns. Wir haben wirklich in der letzten Großen Koalition beim Thema Gesundheit - auch in der Pandemie - in Parlament und Regierung gut zusammengearbeitet und ich freue mich darauf, dass wir das jetzt wieder machen."

Lanz erwidert: "Okay, aber Sie mögen sich nicht?" - "Dutzen Sie sich?", schiebt der 56-Jährige hinterher. "Ja, schon länger", erklärten die beiden Koalitionäre.