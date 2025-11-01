Markus Lanz konfrontiert Sachsens Sozialministerin: "Haben Sie da ein Störgefühl?"

Hamburg/Dresden - Brandmauer, inhaltliche Konfrontation oder gar Zusammenarbeit? Am Dienstagabend wollte Markus Lanz (56) mögliche Lösungsansätze zum Umgang mit der AfD besprechen. Dafür hatte er mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) eine prominente Politikerin zu Gast.

Am Dienstagabend kam Markus Lanz (56) mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) ins Gespräch. © ZDF/Markus Hertrich

Die stellvertretende Ministerpräsidentin ist im Freistaat derzeit Teil einer Minderheitsregierung und steht mit ihrer Partei laut Umfragen bei fünf Prozent, während die AfD auf 37 Prozent kommt.

"Haben Sie da ein Störgefühl?", konfrontierte der Moderator die 67-Jährige mit der großen Werte-Diskrepanz.

Darauf erklärte Köpping: "Mich macht das traurig, weil eben gute Politik wirklich nicht alleine reicht. Wir müssen sie anders kommunizieren, wir müssen sie anders rüberbringen und deswegen ist es sehr gut - und das wird man uns bescheinigen in Sachsen -, dass wir keine Streitigkeiten nach außen tragen [...]."

Innerhalb der Regierung trage man die Beschlüsse immer gemeinsam, betonte das Kabinettsmitglied. "Und ich hoffe, dass diese Arbeit, die wir jetzt machen, wirklich auf Umfragen und letztlich auf Wahlergebnisse einzahlt", so Köpping.