Martenstein bei Markus Lanz: "Warum sprechen wir nicht über den Elefanten im Raum?"

Hamburg - Am Donnerstagabend sprachen die Gäste bei Talkmaster Markus Lanz (56) über die Erfolgsaussichten der Fortsetzung der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg . Journalist und Schriftsteller Harald Martenstein (72) lenkte das Gespräch jedoch wenig überraschend auf ein pikantes Thema, welches den dortigen Landesverband der CDU seit Tagen beschäftigt.

Die Gäste diskutierten über ein Interview des aktuellen CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel (37) für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. © PR/ZDF/Cornelia Lehmann

"Warum sprechen wir eigentlich nicht über den Elefanten im Raum?", fragte der 72-Jährige und meinte dabei die Debatte um den Schulbesuch des Spitzenkandidaten der Union, Manuel Hagel (CDU, 37) im Jahr 2018.

Seit wenigen Tagen kursiert auf sozialen Medien das Video einer Interviewpassage, in dem der damalige Landtagsabgeordnete Hagel über den Besuch einer Realschule in seinem Wahlkreis schwärmt, die zu 80 Prozent aus "Mädchen", bestanden habe.

"Also da gibts für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen", sagte der CDU-Politiker damals grinsend im TV. "Ich werd's nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen."

Geteilt hatte den Interviewausschnitt die Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer (30, Grüne) bei Instagram. Mayer hatte die Worte als "verbale Entgleisung" kritisiert. "Warum muss es um das Aussehen eines minderjährigen Mädchens gehen, wenn doch eigentlich ihre Frage im Mittelpunkt steht?", so die Grünen-Politikerin.