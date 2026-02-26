Als diese Antwort kommt, muss Markus Lanz seinen Gast zurechtweisen

Hamburg - Die Reformpolitik der Bundesregierung stand am Dienstagabend im Fokus von Markus Lanz (56). Im Gespräch mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (58, SPD ) wollte der Moderator umstrittene Vorschläge diskutieren. Sein Gast setzte dabei jedoch offensichtlich lieber auf eine Ausweichtaktik.

Am Dienstagabend konfrontierte Markus Lanz (56, l.) den SPD-Mann Olaf Lies (58, SPD) mit Reform-Vorschlägen. © ZDF/Cornelia Lehmann

Zunächst unterstrich der Sozialdemokrat die Bedeutung von gesellschaftlichen Mehrheiten. Dafür müsse man jedoch klar kommunizieren, was der Bürger erwarten könne und müsse. "Da werden auch Entscheidungen dabei sein, die schmerzhaft sind", sagte Lies.

Der Moderator hakte nach: "An welche denken Sie? Was schwebt Ihnen da vor?" Der Politiker entgegnete lachend: "Die würde ich jetzt genau nicht nennen", blieb Lies unkonkret, woraufhin Lanz den Druck erhöhte: "Rente mit 63 abschaffen oder nicht?"

Wieder wollte sich der MP nicht zu einer eindeutigen Aussage hinreißen lassen: "Für viele Menschen ist das wie ein Wimmelbild - die gucken drauf und überall sind Entscheidungen ..."

Lanz erkannte die schwammige Antwort sofort und unterbrach: "Nicht ablenken, Herr Lies. Nicht ablenken!", wies er den SPD-Mann zurecht. "Sagen Sie doch einfach, ob Sie dafür oder dagegen sind. Das ist eine Ja- oder Nein-Frage", so der Moderator, der letztlich jedoch keinen konkreten Standpunkt zu hören bekam.