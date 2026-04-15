"Nicht weitersprechen!": Verärgert unterbricht Markus Lanz seinen Gast

Hamburg - Es war ein aufsehenerregender Vorgang: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) warf dem Koalitionspartner SPD vor, "teure, wirkungsschwache und verfassungsrechtlich fragwürdige" Vorschläge gegen die hohen Energiepreise zu unterbreiten. In seiner Sendung vom Dienstagabend wollte Markus Lanz (56) dem öffentlich ausgetragenen Streit im Gespräch mit Sepp Müller (37, CDU) näher auf den Grund gehen.

Am Dienstagabend diskutierte Markus Lanz (56, l.) mit dem Unionsfraktionsvize Sepp Müller (37, CDU). © ZDF/Markus Hertrich

"Da lädt der Finanzminister die Wirtschaftsministerin – also eine Kollegin aus dem Kabinett – zum Gespräch ein und sie schickt zwei Abteilungsleiter. Und tritt parallel dazu selber vor die Presse. Wie ist das zu erklären?", wollte der Moderator von dem stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag wissen.

Darauf sagte Müller: "Ich verstehe, dass Sie da nachfragen. Es ist ja wichtig, dass wir ein Ergebnis haben und dass das Ergebnis auch zählt", versuchte sich der Politiker um eine konkrete Antwort zu drücken, woraufhin Lanz nochmals fragte: "Was gibt das für ein öffentliches Bild ab? Wie kann das sein?"

Wieder blieb der Gast nur schwammig: "Das Bild, was es abgibt, zeigt auch, dass wir hier in Deutschland nur Symptome behandeln können, dass wir riesige Herausforderungen haben, vor denen wir stehen – finanzieller Art. Wir werden noch über Lieferketten reden." – "Nein, nein, nein, Herr Müller!", war Lanz mit der Antwort überhaupt nicht zufrieden.

Doch der Christdemokrat fuhr einfach fort, nahm auf die Einwände seines Gegenübers keine Rücksicht. Verärgert musste Lanz deshalb unterbrechen: "Nicht einfach weitersprechen!", wies er Müller zurecht.