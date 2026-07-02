Markus Lanz plagen Zweifel: "War immer sehr stolz darauf"

Hamburg - Diese bittere Niederlage ging auch an Markus Lanz (57) nicht spurlos vorbei: Am Dienstagabend sprach der Moderator in seiner Sendung über das frühzeitige Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft . Unter anderem ein Posting des Bundeskanzlers lässt bei ihm Zweifel über das Ansehen der Bundesrepublik aufkommen.

Gemeinsam mit Journalist Ulf Röller (62, r.) blickte Markus Lanz (57) auf das Ansehen Deutschlands. © ZDF/Markus Hertrich (2)

So war nach dem Spiel auf dem offiziellen X-Account von Friedrich Merz (70) über die Nationalelf zu lesen: "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch."

Es waren Worte, die für großen Wirbel gesorgt haben. Auch Lanz konnte den Lob-Tweet nicht nachvollziehen, wie er in der Sendung deutlich machte.

"Ich war immer sehr stolz darauf, wenn man sagen konnte, dass wir aus Deutschland kommen [...]. Das war das Land, zu dem aufschaut und sagt, ihr nervt uns zwar manchmal ein bisschen mit eurer Moral, aber im Kern finden wir, dass ihr schon alles ganz richtig macht. Ich habe das Gefühl, dass da was verrutscht ist", musste sich der Gastgeber eingestehen.

Daran anknüpfend erinnerte ZDF-Korrespondent Ulf Röller (62) an das legendäre WM-Halbfinale im Jahr 2014, als Deutschland mit 7:1 gegen Brasilien gewann. "Da bist du immer wieder angesprochen worden, auch als wir zu einem Dreh in Haiti waren." Der Erfolg oder Miss-Erfolg habe also natürlich etwas mit dem Ansehen zu tun.