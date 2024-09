Prinzen-Sänger Krumbiegel warnt bei "Markus Lanz": "Ihr habt keine Ahnung, was da auf uns zurollt"

Sebastian Krumbiegel (58) warnte vor einem Erstarken rechtsextremer Kräfte. © ZDF/Cornelia Lehmann

In der Sendung vom Dienstagabend stellte Moderator Markus Lanz (55) seinen Gästen eine übergeordnete Frage: "Was jetzt?"

Dass die Koalitionsbildungen sowohl in Sachsen als auch in Thüringen nicht leicht werden dürften, darüber waren sich alle Gäste einig.

"Prinzen"-Sänger Sebastian Krumbiegel forderte die demokratischen Parteien auf, miteinander zu reden. Zugleich warnte er vor einem Rechtsruck.

"Was da auf den Straßen los ist und was da wirklich an Faschismus passiert, der mittlerweile in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist - ihr habt keine Ahnung, was da wirklich auf uns zurollt", so Krumbiegel.

Journalistin Kerstin Münstermann wies derweil auf den "Humbug" der CDU-Entscheidung hin, nicht mit der Linkspartei koalieren zu wollen.