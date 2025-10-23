Als Schulleiterin über enormen Migrationsanteil spricht, fällt Markus Lanz nur ein Wort ein

Hamburg/Ludwigshafen - Das deutsche Schulsystem stand am Dienstagabend in der Sendung von Markus Lanz (56) auf dem Programm. Gleich mehrere Gäste berichteten aus erster Hand von den Problemen und Herausforderungen. Dabei war auch die Einwanderung ein Thema.

Am Dienstagabend kam Markus Lanz (56) mit Schulleiterin Barbara Mächtle (49) ins Gespräch. © ZDF/Cornelia Lehmann

Es zeigt sich besonders deutlich an der Gräfenau-Grundschule im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen, wo 447 von 459 Kindern - also 97 Prozent - einen Migrationshintergrund besitzen, wie sich Lanz von der anwesenden Leiterin der Einrichtung, Barbara Mächtle (49), bestätigen ließ.

Er konnte dieses Verhältnis nicht fassen: "Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das babylonische Sprachverwirrung?", wollte der 56-Jährige wissen.

Mächtle war überrumpelt und wusste zunächst nicht wirklich, was sie darauf antworten soll. Dann wagte sie dennoch einen Versuch: "Es ist eine Vielfalt der Sprache, kann man sagen. Es macht den Schulalltag oftmals durchaus schwer, weil die Lehrkraft je nach Sprachstand sehr flexibel sein [und] sehr viel differenzieren muss."

Der hohe Migrationsanteil wirke sich auch auf das Sozialverhalten aus, erzählt die Pädagogin. "Es dauert einfach alles länger. [...] Es geht nichts einfach mal schnell mit Ansage. [...] Man muss wirklich neue Wege finden. Man muss viel mit den Eltern in den persönlichen Kontakt gehen. Man muss die Kinder an die Hand nehmen. [...]"

"Wahnsinn!", fiel Markus Lanz nur ein Wort auf diese Alltagsschilderung ein.