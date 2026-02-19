"Unvorstellbar": Was Ex-Anwältin über Skandal erzählt, macht Markus Lanz fassungslos

Hamburg - In seiner Mittwochs-Ausgabe begrüßte Markus Lanz (56) die Zuschauer zu einem "echten Krimi um Mitternacht", wie er verheißungsvoll direkt zu Beginn der Sendung verkündete. In kleiner Runde wollte der Moderator den "wahrscheinlich größten Steuerbetrug in der deutschen Geschichte" besprechen.

Mit Ex-Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker (52) blickte Markus Lanz (56) in seiner Sendung auf den CumEx-Skandal zurück. © ZDF/Markus Hertrich

"Wie erklären Sie jemanden, der noch nie von CumEx und CumCum gehört hat, was das eigentlich ist?", fragte Lanz die jahrelange Chefermittlerin Anne Brorhilker (52), die aus Zweifel am politischen Aufklärungswillen im April 2024 die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis beantragte.

Sie sagte zunächst: "Es geht nur darum, dass man steuerliche Effekte erzielt [...]. Der erste Schritt ist CumCum - Da zahlt man die Kapitalertragssteuer gar nicht, obwohl man das eigentlich müsste. Und Schritt zwei wäre dann CumEx - Da lässt man sie sich erstatten, obwohl der Vordermann sie gar nicht abgeführt hat."

Das kriminelle System habe auf die Dividende (Gewinnausschüttung) deutscher Aktien abgezielt, deren Eigentümer sich zum großen Teil im Ausland befunden hätten. Sie seien auf die Idee gekommen, die Aktie für den Dividenden-Stichtag nach Deutschland - beispielsweise zu einem steuerbefreiten Investmentfonds - zu schieben, um das Finanzamt bei der zeitgleichen Prüfung zu täuschen.

Anschließend habe sich der Empfänger die abgeführte Kapitalertragssteuer (in Höhe von 25 Prozent) zurückerstatten lassen. "Danach ging die Aktie wieder zurück", erklärt Brorhilker. Die vom Finanzamt erhaltene Summe sei dann geteilt worden. "Wir reden hier also über die nackte Gier?", hakte der Gastgeber nach, was die Juristin mit einem klaren "Ja" bestätigte.