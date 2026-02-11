Markus Lanz bringt SPD-Generalsekretär in Bedrängnis
Hamburg - Eigentlich wollte der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf (34), am Dienstagabend bei "Markus Lanz" über das neue Grundsatzprogramm seiner Partei sprechen. Doch der ZDF-Gastgeber brachte den aufstrebenden Sozialdemokraten mit Fragen zum Bundeshaushalt in Bedrängnis.
Die SPD hatte zuletzt vorgeschlagen, Leistungen des Sozialstaats wie etwa das Wohngeld, Grundsicherung und den Kinderzuschlag zusammenzuführen.
"Sie sprechen von massiven Effizienzgewinnen, können aber nicht sagen, was die Zahl ist?", fragte Lanz den Generalsekretär.
"Na ja, weil wir ja gerade erst in die Debatte einsteigen", antwortete der SPD-Politiker. "Wir haben 80 verschiedene gesetzliche Krankenversicherungen, die haben alle ihre eigene Organisation, ihre eigene Infrastruktur. Da ist es doch naheliegend, so etwas auch in den Blick zu nehmen."
Markus Lanz hakte an dieser Stelle nach und fragte Klüssendorf, ob er wisse, wie viel Deutschland momentan gemessen am Bundeshaushalt für Soziales ausgebe. Der SPD-Politiker antwortete voller Überzeugung, dass er es wisse, nur um sich danach direkt zu korrigieren: "Ne, sorry, ein Drittel - die Hälfte ungefähr?"
Markus Lanz lässt SPD-Politiker Tim Klüssendorf auflaufen
Der ZDF-Moderator fragte nun danach, wie groß der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei, der für Soziales ausgegeben werde.
"Also, das BIP ist bei eins Komma irgendwas. Ich kann es jetzt nicht in Zahlen beziffern", räumte Klüssendorf ein. Lanz nannte schließlich die Zahl: 1,3 Billionen Euro.
Auch als die Runde wenig später den SPD-Vorschlag einer Gesundheitsabgabe diskutierte, lief es nicht sonderlich besser für den SPD-Politiker: "Letzte Frage in diesem Zusammenhang: Mit wie viel Geld bezuschussen wir die Krankenkassen in diesem Jahr ungefähr?", so Lanz.
"Weiß ich nicht", antwortete Klüssendorf. Insgesamt seien es 13 Milliarden, belehrte ihn der ZDF-Moderator. Die komplette Folge "Markus Lanz" seht Ihr jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: PR/ZDF/Markus Hertrich