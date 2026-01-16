Markus Lanz lässt AfD-Politikerin auflaufen: "Alles falsch - Fake News"

Hamburg - Die Sendung näherte sich langsam dem Ende, da ging es plötzlich heftig zur Sache: Am Mittwochabend hat Markus Lanz (56) im ZDF mit Beatrix von Storch (54, AfD ) über eine angebliche Äußerung des Schleswig-Holsteinischen Ministerpräsidenten gestritten. Es dauerte nicht lange, bis der Moderator die Politikerin mit einer Richtigstellung entlarven konnte.

Markus Lanz (56) musste am Mittwochabend eine falsche Behauptung von Beatrix von Storch (54, AfD) richtigstellen. © Montage: ZDF/Markus Hertrich (2)

Zunächst hatte von Storch behauptet: "Hier saß bei Ihnen gerade Herr Günther, der frank und frei gesagt hat, dass man so ein Magazin wie 'Nius' im Zweifelsfall auch verbieten muss."

Diese Schilderung konnte Lanz nicht unkommentiert lassen: "Das ist totaler Quatsch", musste er feststellen und schob fragend hinterher: "Haben Sie es gesehen?"

Die Abgeordnete erklärte darauf: "Diesen Ausschnitt habe ich gesehen, nicht die ganze Sendung." Sofort hakte der Gastgeber nach: "Wo haben Sie den Ausschnitt gesehen? Auf welchem Portal? ZDF-Mediathek oder 'Nius'?"

Von Storch erwiderte, dass sie dies nicht genau wisse und versuchte daraufhin, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. "Er hat nicht gefordert, aber Sie haben ihn gefragt, ob so etwas wie 'Nius' dann reglementiert, im Zweifelsfall zensiert werden müsste, und da hat er gesagt: Ja."

Doch auch mit diesem Versuch lag die 54-Jährige völlig daneben. "Nein. Nein. Nein. Alles falsch das ist Fake News", ließ Lanz die AfDlerin auflaufen.