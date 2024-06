Vorsicht, Fake! Eckart von Hirschhausen wirbt bei "Markus Lanz" für Wundermittel

Hamburg/Berlin - Ist das gruselig! Im Internet kursiert derzeit ein Video, dass Eckart von Hirschhausen (56) in der ZDF-Talkshow " Markus Lanz " zeigt. Darin wirbt der TV-Arzt für ein neues Wundermittel zum Abnehmen - aber Vorsicht ist geboten!

Sie ist für jeden erreichbar. Und das alles Dank eines einzigartigen Produkts, was wir mit führenden deutschen Ernährungswissenschaftlern entwickelt haben."

Mehr als sechs Jahre später wurde es für Werbung missbraucht. "Jeder kann abnehmen, ohne das Haus zu verlassen. Diäten und Fitnessstudios gehören der Vergangenheit an", versprach der 56-Jährige. Da war sogar Markus Lanz (55) begeistert.

Denn bei diesem Mitschnitt handelt es sich um ein Fake-Video! Der Auftritt von Hirschhausen in der TV-Sendung liegt bereits mehrere Jahre zurück und und datiert vom 15. Februar 2018.

Auch Moderator Markus Lanz (55) spielte in dem Mitschnitt eine große Rolle. © Georg Wendt/dpa

Mittlerweile hat auch der 56-Jährige von dem Fake-Video Wind bekommen und seinen Anwalt eingeschaltet.

"Es ist ungemein frustrierend, juristisch gegen Fake-Werbung vorzugehen, weil das Internet so viele rechtsfreie Räume ermöglicht. Die Täter wechseln die Server, verschleiern die Bezugsquellen und das Geld der Gutgläubigen ist futsch", erklärte er der Bild.

Zunächst seien es noch manipulierte Fotos gewesen, jetzt sind es Videos mit falscher Stimme.

"Die Fälschungen werden rasant besser", wusste auch Hirschhausen. "Damit wird die Kernfrage immer drängender: Wem vertraue ich, wann werde ich misstrauisch?"

Der TV-Moderator wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Opfer von Betrügern, die sein Gesicht missbrauchten. "Täglich erreichen mich Mails von Menschen, die auf Fake-Werbung mit meinem Gesicht oder meiner Stimme hereingefallen sind. Gerade wenn man krank ist oder um Sorge um die Gesundheit der Liebsten, sind Menschen besonders anfällig für vermeintliche Wundermittel", warnte er.

Hirschhausen betonte zudem, dass er niemals Werbung für "irgendwelche käuflichen Gesundheitsprodukte" gemacht habe und dies auch in Zukunft nicht tun werde. "Ich habe zugunsten meiner Glaubwürdigkeit als Wissenschaftsvermittler in der ARD alle Angebote abgelehnt. Umso mehr schmerzt es zu sehen, wie dubiose Anbieter jetzt mit dem über Jahre aufgebauten Vertrauen in meine Person das schnelle Geld erschwindeln."