"Wahnsinn!": Als Reporter von Todeszone spricht, ist Markus Lanz überwältigt

Hamburg - Seit mehr als dreieinhalb Jahren widersetzt sich die Ukraine den russischen Invasoren. An der Frontlinie toben schwere Kämpfe. Immer wieder wagen sich Journalisten in die Gefahrenbereiche, um aus nächster Nähe von den Ereignissen berichten zu können. Einer von ihnen ist Kriegsreporter Ibrahim Naber (34), der am Mittwochabend im Gespräch mit Markus Lanz (56) seine Erlebnisse schilderte.

Am Mittwochabend tauschte sich Markus Lanz mit Kriegsreporter Ibrahim Naber (34) aus. © ZDF/Cornelia Lehmann

Der 34-Jährige begleitete für den Nachrichtensender "Welt" im Oktober eine ukrainische, mobile Feuereinheit der 42. Brigade, die feindliche Drohnen am Himmel abschießt.

"Wir waren im Frontgebiet relativ nah dran. [...] Etwa 30 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt", so Naber, der in einem Dreier-Team mit zwei weiteren Kollegen die Arbeit der ukrainischen Soldaten dokumentierte.

Dazu wollte Lanz wissen: "Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man weiß, da ist irgendwas da oben [und] die sehen dich. Es gibt ja auch keinen Quadratmeter mehr, der dort nicht beobachtet wird."

Darauf Naber: "Das stimmt. Es gibt eine Todeszone, die immer größer wird. Das ist auch die größte Veränderung für uns Reporter. Es gibt eine unmittelbare Todeszone, die mittlerweile 15 bis 20 Kilometer beträgt." In diesem Bereich gebe es Hunderte bis Tausende Kamikaze-Drohnen, die sich "auf alles" stürzen würden, was sich dort bewege.

Völlig überwältigt fiel Lanz während der Schilderungen nur ein Wort ein: "Wahnsinn!"