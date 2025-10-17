"War völlig fassungslos": Was Journalistin im Vorgespräch erzählt, hätte Markus Lanz nicht erwartet

Hamburg - Hohe Frauenquote sorgt für Diskussionsstoff! Gleich vier weibliche Gäste nahmen am Donnerstagabend im ZDF neben Markus Lanz (56) Platz.

Was Markus Lanz (56) von Wirtschaftskorrespondentin Julia Löhr (49) im Vorgespräch erzählt bekam, hätte er nicht erwartet. © Montage: ZDF/Cornelia Lehmann (2)

Die besondere Konstellation bezeichnete die anwesende FAZ-Journalistin Julia Löhr (49) im Vorgespräch als "ungewöhnlich", wie der Moderator direkt zu Beginn der Sendung verrät.

Sie sei der Meinung, dass man gesellschaftlich gerade das genaue Gegenteil - quasi ein Rollback - erlebe. "Ich war völlig fassungslos, weil ich das selber so nicht wahrnehme", zeigte sich Lanz perplex.

Zur Erklärung ihres Standpunkts führte die Korrespondentin als Beispiel an, dass Frauen derzeit weniger sichtbar seien - etwa bei der Mitglieder-Zusammensetzung der Bundesregierung oder bei parlamentarischen Abenden der Wirtschaftsverbände. "Das ist schon alles sehr männlich", muss Löhr feststellen.

Sie betont: "Das ist eine Entwicklung, die nicht in die richtige Richtung geht. Mein Gefühl ist aber, dass viele Männer da gerade ganz froh sind, dass jetzt auch mal wieder ihre Zeit ist." Lanz musste angesichts dieser Schilderung lachen.