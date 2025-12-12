Was Kevin Kühnert zu Rassismus-Vorwurf sagt, macht Markus Lanz fassungslos: "Das ist irre!"

Hamburg - Der Ex-Politiker Kevin Kühnert (36, SPD) ist zurück auf der Bildfläche! Am Donnerstagabend stellte er sich im ZDF den Fragen von Markus Lanz (56). Ein aufsehenerregendes Interview stand dabei im Fokus.

Markus Lanz (56, l.) diskutierte am Donnerstagabend in seiner Sendung mit dem früheren SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (36, SPD). © ZDF/Markus Hertrich

So hatte der Sozialdemokrat, der einen Mann liebt, mal gegenüber dem Spiegel gesagt, dass klassische Treiber von Homophobie unter anderem streng konservative Rollenbilder sowie religiöser Fundamentalismus seien. Außerdem habe aggressive Homophobie ein klar männliches Gesicht.

Dafür handelte sich Kühnert heftige Rassismus-Vorwürfe ein. "Wie geht man damit um?", wollte Lanz auch angesichts seiner damaligen Position als SPD-Generalsekretär wissen.

Sein Gegenüber erklärte, dass er die Aussagen in dem Wissen getätigt habe, dass er zurücktreten werde. "Sonst hätten Sie so einen Satz nicht gesagt?", hakte Lanz nach, woraufhin Kühnert schwammig ergänzte: "Vielleicht schon."

Der 38-Jährige betonte in diesem Zusammenhang aber: "Wenn ich es so gesagt hätte, es hätte mich wochenlang danach Kraft gekostet, die Folgen dieser Diskussion abzufedern."

Lanz musste angesichts dieser Beengtheit von Politikern in Führungsverantwortung fassungslos konstatieren: "Das ist doch irre!"