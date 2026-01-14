Wie Gast reagiert, macht Markus Lanz sauer: "Das ist nicht in Ordnung"

Hamburg/Berlin - In der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit mit Schwarz-Rot . Ausgerechnet jetzt haben die Sozialdemokraten ihre Pläne für die Reform der Erbschaftssteuer vorgestellt und damit neues Konfliktpotenzial innerhalb der Regierung geschaffen. Ob das wirklich klug war, wollte Markus Lanz (56) am Dienstagabend im ZDF besprechen.

Am Dienstagabend musste Markus Lanz (56, l.) seinen Gast Ralf Stegner (66, SPD) ermahnen. © ZDF/Markus Hertrich

Dafür war SPD-Politiker Ralf Stegner (66) geladen, der zunächst das Vorgehen seiner Partei rechtfertigte: "Es geht schlichtweg darum, dass die Bürger den Eindruck haben [sollen], dass es leistungsgerecht zugeht", erklärte er die Zielstellung.

Lanz wollte anschließend die Meinung des Politologen Herfried Münkler (74) zum vorgelegten Erbschaftssteuer-Reformkonzept hören. Der einstige Uni-Professor sagte angesichts des neuerlichen Vorstoßes: "Ich sehe mit einer gewissen Sorge auf die Sozialdemokratie und fürchte, ihr sind die strategischen Köpfe abhandengekommen."

Mittlerweile würden eher "Azubis in Taktik" agieren.

"Das ist ein hartes Urteil", so der ZDF-Moderator, woraufhin Stegner direkt nachlegen musste: "Das ist nicht nur ein hartes Urteil, das ist auch meines Erachtens ein wirklich falsches Urteil. [...] So über Gerechtigkeit zu reden, muss man sich leisten können."

Genau diese Reaktion ließ Markus Lanz sauer werden. "Herr Stegner, das ist nicht in Ordnung. Sie interpretieren ihn absichtlich falsch. Das ist nicht in Ordnung", ging der Gastgeber verärgert dazwischen.