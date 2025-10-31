Wie Markus Lanz auf heftigen Vorwurf reagiert, findet Sahra Wagenknecht erstaunlich: "Sie leugnen das?"

Hamburg/Berlin - Kaum hatte die Sendung begonnen, schon war der Ärger groß: Am Donnerstagabend kam Markus Lanz (56) mit Sahra Wagenknecht (56) ins Gespräch. Die BSW-Chefin legte dabei direkt mit einem heftigen Vorwurf los.

Am Donnerstagabend diskutierte Markus Lanz (56) mit BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (56). © ZDF/Markus Hertrich

Auf die Feststellung des Moderators, dass man sich längere Zeit nicht getroffen habe und die daran anschließende Frage, wo sie denn gewesen sei, sagte Wagenknecht verwundert: "Wenn Sie mich nicht einladen, dann sehen Sie mich nicht, aber deswegen bin ich ja nicht weg."

Die Ex-Bundestagsabgeordnete beklagte: "Ein halbes oder dreiviertel Jahr haben Sie mich nicht bei Ihrer Sendung haben wollen, wie leider andere öffentlich-rechtliche Talkshows auch. Im Privatfernsehen war ich teilweise, weil die etwas liberaler einladen."

Lanz erwiderte: "Das erzählen Sie in letzter Zeit öfter. [...] Fühlen Sie sich diskriminiert in Sachen Talkshow-Auftritte?", wollte der 56-Jährige wissen.

Darauf Wagenknecht: "Das Problem in Deutschland ist doch, dass viele Menschen den Eindruck haben - und der ist meines Erachtens berechtigt -, dass die Meinungsvielfalt eingeschränkt wird, dass immer Talkshows existieren, wo zwar vier Gäste sitzen, aber nur eine Meinung vertreten wird [...]", behauptete die Politikerin, die sogar offen von "Ausgrenzung" sprach. "Dann darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen wütend auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind."

Markus Lanz reagierte entsetzt: "Frau Wagenknecht, bitte! Jetzt sind wir richtig hart im Kulturkampf drin", musste der Moderator feststellen, woraufhin die BSW-Gründerin erstaunt fragte: "Sie leugnen das?" - "Hören sie auf! Ich habe gar nichts geleugnet. Ich muss mich erstmal erholen von dem, was da gerade kam", entgegnete der Gastgeber.