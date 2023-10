Horror-Erlebnis für Matthias Mangiapane: "Irgendwann habe ich Blut gebrochen"

Langen - Erst erbrach er Blut, dann verlor er das Bewusstsein und lag hilflos auf einem Sofa - Reality-Darsteller Matthias Mangiapane (40, " Dschungelcamp ", " Kampf der Realitystars ") berichtet in einem Interview über eine äußerst schwere Zeit, die er erdulden musste.

Reality-Darsteller Matthias Mangiapane (40) trat schon in diversen Shows auf, darunter auch das berüchtigte RTL-Dschungelcamp. © Screenshot/Instagram/matthiasmangiapane

Wie die Bildzeitung in einem am heutigen Mittwoch veröffentlichten Artikel berichtete, ereignete sich der tragische Vorfall bereits am 29. September dieses Jahres, dem 40. Geburtstag des Ex-Dschungelcampers.

An diesem Tag wurde Matthias demnach von seinem Ehemann, dem Reality-Darsteller Hubert Fella, bewusstlos auf einer Couch gefunden. Natürlich alarmierte der 55-Jährige sofort den Rettungsdienst.

Matthias wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt verbrachte er eine Woche in der Klinik, die ersten drei Tage sogar auf der Intensivstation.

Wie der 40-Jährige der Bild weiter berichtete, ging es ihm schon in der unmittelbaren Zeit vor dem Zusammenbruch schlecht: "Ich hatte erst Schwindel, war müde und kaputt. Ich musste mich häufig übergeben. Irgendwann habe ich Blut gebrochen."

Der Grund war eine Entzündung, die bei Matthias Magenbluten ausgelöst hatte.