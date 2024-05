Matthias Mangiapane lebte schon im Dschungelcamp: Trash-TV-Ikone lädt zum Quiz in den Luisenhof

Dresden - Im Trash-TV kennt er sich bestens aus: Matthias Mangiapane (40) ist Stammgast in Shows wie "Big Brother", "Sommerhaus der Stars" oder "Promis unter Palmen". Der Ex-Sonnenstudio-Besitzer wohnte auch schon im RTL-Dschungelcamp. Seine nächste Adresse aber ist der Luisenhof in Dresden. Hier quizzt Mangiapane am 21. August mit 100 Gästen.