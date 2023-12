Mangiapane rastet wegen "Promi BB"-Nominierung aus: "Schlag in die Fresse!"

Yeliz Koc (30) fiel die Nominierung schwer. © Sat.1

Matthias hatte kurz zuvor die Rolle des Container-Chefs an Yeliz weitergegeben, die daraufhin drei Mitbewohner auf die Exit-Liste setzen musste. Die Mutter der kleinen Snow (2) musste lange überlegen, entschied sich am Ende für Iris Klein (56), Marco Strecker (21) und eben Matthias, nachdem sie beinahe auf Peter Klein (56) umgeschwenkt war.

"Finde ich 'nen harten Zug", sagte der 40-Jährige ihr ins Gesicht. Die Hannoveranerin versuchte sich zu verteidigen: "Wenn Dilara, Paulina, Marco und ich da stehen würden, würdest du dich immer gegen mich entscheiden."

Matthias verstand die Logik nicht: "Hab ich ja bis jetzt nicht getan. Das ist das zweite Mal der Arschtritt von dir. Also greif' dir mal an die eigene Nase. Mir jetzt mit so einer Antwort zu kommen, was in der Zukunft liegen tut, find ich daneben."

Der 40-Jährige dachte, in ihr eine Freundin gefunden zu haben: "Wir hocken jeden Tag zusammen", redete er ihr ins Gewissen. Doch sie ist ehrlich: "Ja, wir hocken alle jeden Tag zusammen!"

Mit Eigentlich-Erzfeindin Iris lästerte er ironisch weiter: "Das sind ja geile Nominierungsgründe, Hut ab. Das bringst ja nicht mal du fertig."