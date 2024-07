Matthias Mangiapane lüftet Gehalts-Geheimnis: So viel verdient er pro Monat!

"Ich zähle mich schon zu den Topverdienern in der Branche, muss ich ganz klar sagen", erklärt er noch vorab in einem RTL-Interview . Gerade im letzten Jahre hat bei ihm durch die Formate " Kampf der Realitystars ", " Forsthaus Rampensau " und " Promi Big Brother " ordentlich die Kasse geklingelt. "Auf das letzte Jahr pro Monat runtergerechnet bin ich bei 18.330 Euro Bruttoverdienst", berichtet die selbst ernannte TV-Diva.

Auch bei "Das große Sat.1 Promiboxen" nahm Mangiapane bereits teil. © Henning Kaiser/dpa

Und dabei bleibt er stets bescheiden und ist er vor allem dankbar dafür, dass er all das erleben darf: "Ich hatte wirklich das große Glück oder die Ehre, dass ich wirklich 2023 an so vielen großen Formaten teilnehmen durfte und eben halt auch performt habe."

Komplett in die eigene Tasche wandert besagter Betrag allerdings nicht. An sein Management muss er branchenüblich einen gewissen Anteil abgeben. "Meistens zwischen 20 und 30 Prozent", erklärt der Manager von Mangiapane, Patrick Dähmlow, im Interview mit RTL.

Trotzdem ein stolzes Entgelt, das der mit seinem Ehemann Hubert Fella (56) im unterfränkischen Hammelburg lebende Mangiapane da einsackt.

Für all seine Fans hat er am Ende auch noch eine frohe Botschaft: "So wie's aktuell läuft und so lange mich Deutschland sehen will, bleibe ich Realitystar"!

Sollte dies einmal nicht mehr der Fall sein, hat der Mann mit den vermutlich weißesten Zähne des deutschen TVs vorgesorgt und sich ein zweites Standbein aufgebaut - ein Reality-Restaurant-Quiz.