Total überraschend: Hier fühlt sich Realitystar Mangiapane besonders wohl!

Langen - Wellness-Oase oder sonstige typische Promi-Urlaube gönnt sich Matthias Mangiapane (39) vielleicht auch gerne einmal. Aber so richtig wohl fühlt sich der Realitystar an einem ganz anderen und für viele sicher etwas unerwarteten Ort.

TV-Promi Matthias Mangiapane (39) liebt es auf der Kirmes hinter der Theke zu stehen. © Instagram/matthiasmangiapane

Die Rede ist vom Jahrmarkt beziehungsweise der Kirmes! Am Süßigkeiten-Stand oder Grill zu stehen, ist für den 39-Jährigen nicht nur gar kein Problem, sondern macht ihm noch mächtig Spaß. So half er auch diesmal genau wie im vergangenen Jahr bei der sogenannten Spessartfestwoche in Lohr am Main aus.



Doch woher kommt diese im ersten Moment ein wenig unüblich wirkende Ader beim umtriebigen Halb-Italiener?

Ganz eindeutig: Von seiner mittlerweile leider verstorbenen Oma Olga, wie der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer gegenüber "Bild" verrät.

"Das macht mir so viel Spaß. Für einen kleinen Schwatz bin ich immer zu haben. Das habe ich von Oma, die war auch so gesellig", erklärt Mangiapane.