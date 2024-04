Matthias Reim kauft sich Haus direkt gegenüber: "Männerhöhle" nur für ihn

Auch in finanzieller Hinsicht sei der Kauf lohnenswert gewesen, findet Matthias: "Das ist ja auch eine relativ sichere Geldanlage, mal ehrlich. Bevor ich Miete zahle, macht es doch mehr Sinn, dass man es kauft."

Die beste Zeit zum Arbeiten sei vor allem nachts. "Morgens bin ich nicht kreativ, sondern einfach nur müde. Und abends spiele ich noch ein wenig mit dem Baby und dann gehe ich rüber ins Studio. Dann habe ich auch die Ruhe dafür", so der 66-Jährige.

Eigentlich lebt Matthias in einem Haus mit seiner Frau Christin Stark (34) und seiner jüngsten Tochter Zoe (2) zusammen - doch nun könne er sich bei Bedarf jederzeit in seine neue "Männerhöhle" zurückziehen, sagte der Sänger .

"Da sind jetzt ein Proberaum und zwei Tonstudios drin. Ich gehe also nur über die Straße und arbeite da", so der Schlagerstar.

Seine Ehefrau Christin habe ihn bei dem Vorhaben voll und ganz unterstützt, freute sich der Schlagerstar. "Meine Familie kennt das. Die lassen mich wirklich mein Leben leben, ich habe genug Freiräume."

Auch auf seine Tochter, die er hin und wieder mit zum Spaziergang an den See nimmt, wolle Matthias besondere Rücksicht nehmen, sagte er: "In meinem Studio darf man richtige Zigaretten rauchen. Ich hab auch einen extra Filter dafür, das riecht man kaum. Zu Hause mache ich das nicht mehr, seit die Kleine da ist."