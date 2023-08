Ärger im Paradies? Matthias Schweighöfer macht Paartherapie mit seiner Ruby

Berlin - Sie gelten eigentlich als Vorzeigepaar in der Promi-Welt : Matthias Schweighöfer (42) und Ruby O. Fee (27) haben gemeinsam Hollywood erobert, doch auch in ihrer Beziehung läuft längst nicht alles rund.

"Ruby lässt sich manchmal mehr Zeit und ist ein bisschen entspannter", berichtete Schweighöfer und gab als Beispiel an, dass er im Gegensatz zu seiner Partnerin die Treppenstufen hinauf renne und während er bereits oben angekommen sei, würde sie sich noch auf dem Weg befinden.

In diesem Zusammenhang erzählte der Schauspieler der 49-Jährigen eine Anekdote über Geschwindigkeit – ein Thema, bei dem Ruby und er offenbar nicht immer einer Meinung sind.

"Wir machen so Paartherapie", platzte es aus dem 42-Jährigen heraus, der kürzlich in Barbara Schönebergers (49) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu Gast war.

Matthias Schweighöfer und seine Ruby wollen gemeinsam die roten Teppiche dieser Welt erobern. © Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Schweighöfer hat sich mittlerweile in Hollywood einen Namen gemacht, ist aktuell sogar in Christopher Nolans (53) neuem Kino-Epos "Oppenheimer" als Werner Heisenberg zu sehen.

Ruby hängt da noch ein bisschen hinterher, hat durch eine Rolle in Schweighöfers Film "Army of Thieves" erste Schritte in der Traumfabrik gemacht.

Doch es gibt offenbar auch noch andere Probleme, die es zu lösen gilt: "Ich bin jemand, der schon auch klammert", gestand der Blondschopf seiner Gastgeberin und außerdem sei er "der totale Kontrolletti", was auch seine Partnerin immer wieder am eigenen Leib erfahren muss.

Nichtsdestotrotz scheint Ruby aber gerade bei ihm einzuziehen, denn nach vier Jahren im Hotel, hat Matthias sich jetzt ein Eigenheim in Los Angeles zugelegt.

Es sei jedoch "nichts Crazy-mäßiges" sondern "einfach ein schönes kleines Haus", berichtete er Barbara.

Darin soll es auch mehrere Kinderzimmer geben, denn schließlich hat der gebürtige Mecklenburger bereits eine Tochter und einen Sohn mit seiner Ex-Partnerin Angelika Schromm (49).

Und wer weiß, vielleicht ist ja auch mit Ruby irgendwann weiterer Nachwuchs geplant?